OraSì Ravenna impegnata in trasferta a Montichiari contro l’Agribertocchi Orzinuovi

La ventiquattresima giornata (undicesima di ritorno) del campionato di serie A2 LNP vedrà l’OraSì Ravenna impegnata domani sera, domenica 16 febbraio, al Pala George di Montichiari contro l’Agribertocchi Orzinuovi. Tra i giallorossi ci sarà anche Stefano Spizzichini, ingaggiato in settimana, che vestirà la canotta numero 34.

Il prepartita nella parole di coach Massimo Cancellieri e di Giddy Potts: “Domenica ci aspetta una partita da affrontare con piglio aggressivo e massima concentrazione – commenta il coach teramano – Ci stiamo avvicinando alla fine del campionato per cui tutte le squadre hanno un obiettivo, alzano l’asticella e hanno necessità di performare al massimo. Questo vale per noi, ma anche per Orzinuovi. Sarà fondamentale non essere arrendevoli rispetto alla loro grande aggressività e giocare in attacco in maniera molto semplice per riconoscere i vantaggi e provare ad uscire da una gabbia aggressiva che una squadra del genere è in grado di costruire. Noi abbiamo fatto una settimana di buoni allenamenti, pian piano stiamo inserendo il nuovo arrivo e questo ci dà sicuramente più motivazioni e più fiducia”.

“Incontriamo una squadra molto atletica, che sa correre in transizione e segna molto – aggiunge Giddy Potts – Noi dobbiamo stare attenti in ogni fase, soprattutto a rimbalzo, contro un giocatore forte come Mekowulu che ho anche affrontato al college oltre che nella gara di andata. E tenere d’occhio la loro guardia Miles che può far canestro da molte posizioni”.

Palla a due alle ore 18, gli arbitri saranno Enrico Bartoli di Trieste, Michele Capurro di Reggio Calabria, Marco Barbiero di Milano.

I tifosi giallorossi saranno presenti con diverse auto al seguito.

La partita verrà trasmetta in diretta streaming su LNP PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/), con aggiornamenti in diretta

sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).