Campionato del Mondo Supersport. Locatelli ha presentato la nuova Yamaha YZF-R6 al Faina di Via Dismano

E’ stata ufficialmente presentata ieri, 15 febbraio, presso il “Faina” Snack Bar Ristorante di Via Dismano a Borgo Faina la formazione 2020 del Bardahl Evan Bros. WorldSSP Team, che affronterà il Campionato del Mondo Supersport con la preziosa effige di team campione del mondo in carica.

A fare gli onori di casa il Team Principal della struttura Fabio Evangelista, coadiuvato dal capotecnico Mauro Pellegrini, che guiderà una squadra collaudata e pronta a confermarsi ai vertici del campionato.

Davanti a tanti amici, partner ed ospiti è stata svelata la livrea 2020 della Yamaha YZF-R6, in linea sotto diversi aspetti con la precedente, che tanta fortuna e successi ha portato in dote.

A scoprire fisicamente la moto ovviamente Andrea Locatelli, chiamato a difendere i colori del BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team nella sua prima stagione nel campionato Supersport, dopo le sei formative stagioni trascorse tra Moto3 e Moto2 e le ottime cose fatte vedere nei test pre campionato.

L’appuntamento ora è fissato per il 24 febbraio, quando sul circuito di Phillip Island prenderà il via l’ultima due giorni di test in preparazione della stagione, che scatterà ufficialmente domenica 1 marzo sullo stesso tracciato australiano.

“Siamo pronti per la nuova stagione ed ansiosi di cominciare – ha commentato Fabio Evangelista (Team Principal)-. Durante l’inverno abbiamo lavorato al meglio, forse è stato il nostro miglior inverno in termini di crescita: abbiamo un pacchetto senza dubbio valido. Sono sicuro che Andrea potrà dire la sua per le prime posizioni già a Phillip Island, per poi lottare per il titolo sino al termine della stagione”.

“Sono molto felice di far parte di questo team, tutti i ragazzi mettono davvero il cuore in ogni cosa che fanno e questo non può che portare ad un qualcosa di positivo – ha dichiarato Andrea Locatelli -. Tra poco inizieremo a fare sul serio, ma non ho dubbi sul fatto che le cose andranno per il verso giusto, dato che tutti stiamo lavorando e migliorando per un obiettivo comune. Spero di essere rapido sin dalla prima gara, sono pronto a dare il massimo per rendere questo binomio vincente”.