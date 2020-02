Russi Calcio a 5 batte il Santa Sofia

Anche in una giornata di scarsa brillantezza, il Russi Calcio a 5 è riuscito a portare a casa il bottino pieno.

I ragazzi di Balducci sabato scorso hanno dovuto fare ricorso alle loro doti di resistenza ed agonismo per espugnare il palazzetto di Santa Sofia. All’interno di un match opaco, questa volta a risaltare è stato Babini, autore di una tripletta e di una prova maiuscola. Dopo il pareggio col Modena i falchetti hanno centrato il terzo successo consecutivo e hanno conservato il secondo posto in classifica insieme al Gennarini, sempre a tre punti di distanza dai canarini capolista.

Sabato gli arancioneri ospiteranno il Sassuolo, penultimo della classe.

Tabellino

Santa Sofia – Russi Calcio a 5 4 – 6

Marcatori: 3 R. Babini, Gardi, Cedrini, Stanghellini.