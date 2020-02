Termina la serie positiva della Pallamano Romagna sul campo della Santarelli Cingoli

Termina la serie positiva della Pallamano Romagna. Sul campo dell’imbattuta Santarelli Cingoli gli arancioblu di coach Domenico Tassinari danno vita ad un inizio di partita scoppiettante andando in gol con Fabrizio Tassinari, Di Domenico e Chiarini, i padroni di casa dal canto loro, dapprima restano a galla con i gol di Antic, successivamente invece prendono il largo arrivando a toccare quota 19-11 prima del riposo.

Nella ripresa non c’è praticamente storia e nonostante la Pallamano Romagna si riporti sotto grazie ad una buona prestazione

collettiva Rotaru e Strappini fanno il bello e il cattivo tempo piazzando un break finale di +9 che consente alla capolista di

aggiudicarsi la gara con il punteggio complessivo di 36-27.

“Abbiamo sbagliato troppe palle, commesso troppe ingenuità e regalato troppi palloni – commenta Fabrizio Folli a margine della gara – in difesa siamo stati un po’ morbidi perché soprattutto nel secondo tempo ci siamo fatti colpire ripetutamente. Di buon c’è che a momenti siamo riusciti a tornare sotto, poi Cingoli ha dimostrato la propria forza”.

Alla Pallamano Romagna non resta dunque che tornare al lavoro per preparare al meglio la gara casalinga di sabato prossimo contro il Bologna United, una partita per certi versi meno proibitiva rispetto alla gara disputata contro l’imbattibile Cingoli.

SANTARELLI CINGOLI: Ansaldi, Antic 5, Bincoletto 6, Camperio, Ciattaglia 2, Garroni 2, Gentilozzi, Jaziri 2, Manconi, Nocelli 7, Rotaru 5,

Strappini 7. All. Nocelli

PALLAMANO ROMAGNA: G.Sami, Redaelli, Albertini, Amaroli 1, Babini 1, Bartoli 1, Boukhris 2, Chiarini 4, Di Domenico 4, Gollini, Mazzanti 6,

Montanari 1, T. Sami 2, F.Tassinari 5. All. D.Tassinari