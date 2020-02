Circolo Ravennate della Spada ai Campionati Italiani U14 di Spada e alla tappa di Coppa del Mondo U20

Si sono svolti a Bolzano i Campionati Italiani U14 di Spada. Presenti per il Circolo Ravennate della Spada a.s.d la compagine formata da Alessandro Emiliani, Marco Merola e Tommaso Mazzotti, guidati dal Maestro Pavlo Putyatin.

Gli atleti hanno affrontato con determinazione il girone che li ha visti vincitori di due assalti sui tre previsti; la prestazione ha fatto affrontare con entusiasmo il tabellone dei 64, e gli atleti ravennati hanno inanellato un’altra vittoria nei confronti della società San Paolo di Milano.

Lo stop per l’ingresso nel tabellone degli ottavi di finale è avvenuto per mano di Udinese Scherma, lasciando però agli atleti ravennati la consapevolezza di essere in continua crescita agonistica.

Nello stesso fine settimana era di scena a Digione la tappa di Coppa del Mondo U20, che ha visto in pedana Alessia Pizzini per i colori ravennati, ottima la fase a gironi, nella quale si è aggiudicata 5 assalti, e per una stoccata non ha fatto bottino pieno.

Nel tabellone delle eliminazioni dirette ha sorpassato facilmente l’inglese Parmar; purtroppo il derby tutto italiano nella fase successiva le ha precluso l’ingresso al tabellone dei sedicesimi di finale.