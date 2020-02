Con il Perugia una vittoria con bonus che vale il sorpasso: i galletti del Romagna RFC si impongono 60-13

Riparte con il piede giusto il campionato del Romagna RFC, che si aggiudica lo scontro diretto con il Perugia con un netto 60-13. Una prestazione di carattere condita da 9 mete consente alla squadra romagnola di fare il bottino pieno e di sorpassare gli umbri in classifica, riaccendendo così la corsa per la salvezza.

La partenza non è delle migliori per i galletti, che si trovano subito sotto di una meta, scaturita da un intercetto a metà campo di Battistacci che sorprende la difesa di casa e si invola in meta. I padroni di casa reagiscono prontamente prendendo il pallino del gioco fino a trovare, al 9’, la meta con Fantini, che schiaccia in mezzo ai pali per la facile trasformazione di Donati per il sorpasso del 7-5. Poco dopo arrivano altri tre punti dal piede di Donati, a cui gli ospiti rispondono sfruttando a loro volta una punizione dalla lunga distanza per andare a bersaglio. Ma è il Romagna a dettare il ritmo e al 25’ arriva la meta del raddoppio, segnata e trasformata da Donati per il 17-8. In chiusura del primo tempo da una azione di mischia i galletti si assicurano la terza marcatura pesante della giornata, messa a segno da Villani con Donati che anche in questa occasione manda a bersaglio la trasformazione, chiudendo il parziale sul 24-8.

Anche nella ripresa il Romagna scende in campo con l’atteggiamento giusto partendo subito all’attacco, così da trovare al 2’ la meta del bonus, firmata da Martinelli e trasformata da Donati per il 31-8. I galletti sono attenti a non concedere spazi agli avversari e tengono alto il ritmo, capitalizzando al massimo ogni occasione: al 9’ è ancora capitan Martinelli a finalizzare la quinta meta della giornata. Il Romagna macina gioco e con altre tre mete nell’arco di 10 minuti prende definitivamente il largo: prima Di Lena, poi Di Franco e infine il neo-entrato Belletti vanno in meta e grazie alle trasformazioni di Donati il parziale si sposta su un netto 55-8. Soltanto nella porzione finale della partita il Perugia riesce a portarsi in attacco e a ridurre il passivo con una meta non trasformata. Ma l’iniziativa resta nelle mani del Romagna e nell’ultimo scampolo di partita c’è spazio per un’altra meta, la nona della giornata, messa a segno da Fiori per il 60-13 finale.

Superata questa importante prova, i galletti hanno davanti a sé una settimana di pausa prima della delicata trasferta in casa del Napoli Afragola in programma l’1 marzo.

Tabellino della partita

Campionato di Serie A 2019-20 (girone 3) –XII giornata

Domenica 16 febbraio, Stadio del Rugby di Cesena

Romagna RFC-Rugby Perugia 60-13 (mete 9-1; primo tempo 24-8 ; punti conquistati 5-0)

Romagna RFC: Donati, Di Franco, Fiori, Di Lena, Tauro (12’ st Gallo), Martinelli M (21’ st Greene), Onofri (21’ st Onofri), Lamptey, Assirelli (12’ st Scermino), Villani, Bertoni, Dell’Amore (12’ st Buzzone), Fantini (21’ st Mazzone), Manuzi (21’ st Belletti), Strada (30’ st Pirini). All: Luci

Rugby Perugia: Masilla, Giorgini, Crotti, Bartolomucci T, Bevagna, Bartolomucci F, Battistacci (1’ st Gioè), Savignani (Milizia T), Corò, Carapis, Peter Rios (35’ Pelliccia), Gatti, Macchioni (17’ st Bragetta), Fontan, Bello (17’ st Alunni). A disp: Cecchetti, Milizia F, Nataletti. All: De Angelis

Arbitro: Spadoni

Marcature:

Primo tempo: 1’ m Battistacci nt (0-5), 9’ m Fantini tr Donati (7-5), 12’ cp Donati (10-5), 16’ cp Masilla (10-8), 25’ m e tr Donati (17-8), 40’ m Villani tr Donati (24-8)

Secondo tempo: 2’ m Martinelli tr Donati (31-8), 9’ m Martinelli nt (36-8), 13’ m Di Lena tr Donati (43-8), 16’ m Di Franco nt (48-8), 23’ m Belletti tr Donati (55-8), 33’ st m Crotti nt (55-13), 40’ m Fiori nt (60-13)

Cartellini: 4’ st giallo Gioè

Calciatori: Bartolomucci Filippo (Perugia) 0/1, Donati (Romagna) 7/10, Masilla (Perugia) 1/1

Note: 13° , sereno terreno in buone condizioni. Spettatori 350 circa

PLB Man of the Match: Mattia Martinelli (Romagna RFC)

Campionato di Serie A – III giornata ritorno: Romagna-Perugia 60-13, Civitavecchia-Medicei 20-25, Pesaro-Catania 15-20, Unione Capitolina-Noceto 22-23, Cavalieri Union-Napoli Afragola 34-21

Classifica: Noceto 44, Capitolina 42, Medicei 42, Catania 39, Napoli Afragola 32, Pesaro 30, Cavalieri Union Rugby 23, Civitavecchia 22, Romagna 14, Perugia 13.