La Fenix vince in casa di Rimini. Ed è prima in classifica

Una grandissima Fenix sbanca il campo della capolista Emanuel Rimini (che in precedenza non aveva mai perso davanti al proprio pubblico) e vola in vetta insieme alla Bleuline Forlì. Una bella soddisfazione per il gruppo di coach Serattini che ha visto ripagare nel migliore dei modi il grande lavoro che sta facendo in palestra da mesi.

La Fenix entra in campo come sempre con il giusto atteggiamento, arma che le permette di andare sul 2-0 grazie a break piazzati alla fine di entrambi i set. Nella terza frazione sono le padrone di casa a provare ad andare in fuga, ma le faentine le sorpassano nel finale e chiudono i conti sul 26-24.

“Non è stata una gara semplice nonostante il punteggio possa farlo pensare – spiega coach Maurizio Serattini -. Abbiamo avuto sin dalla prima azione il giusto atteggiamento e devo fare un plauso a coloro che non sono partite titolari, perché hanno dato un contributo determinante nei momenti difficili. È stata la vittoria del gruppo e questo è un altro ottimo segnale della nostra stagione. Il primo posto ci riempie d’orgoglio e deve essere un ulteriore stimolo per mettere ancora più impegno in ogni allenamento.

Già nel prossimo turno contro il Corridonia servirà una grande prestazione, perché è una squadra in grande salute che sta scalando la classifica a suon di vittorie ed infatti nell’ultima giornata ha vinto contro Jesi. Dalla zona retrocessione si è spinta a pochi punti dai play off e dunque sarà motivata e determinata”.

La Fenix ospiterà Corridonia domenica alle 17.30 al PalaBubani.

Tabellino

Emanuel Rimini 0 Fenix Faenza 3 (20-25; 19-25; 24-26)

Rimini: Morolli 2, Benvenuti 7, Orsi 7, Catalano 1, Leonardi 13, Ricci 9, Fiscaletti 3, Ubini, Semprini, Ariano ne, Morolli 2, Jelenkovic (L2), D’Emilio ne. All.: Caliendo

Faenza: Tomat 11, Casini 17, Melandri 1, Alberti 6, Gorini 1, Guardigli E. 1, Guardigli L. 6, Grillini 7, Emiliani ne, Baravelli 1, Maines, Galetti (L), Martelli (L). All.: Serattini

UNDER 14 – La Pallavolo Faenza organizza domenica la final four provinciale dell’Under 14 femminile. Alle 10.30 si giocheranno le due semifinali: Pallavolo Faenza – Hook La Baita Volley Academy Ravenna (palestra Granarolo Faentino) e Teodora Mib Service Ravenna – Mattei Ravenna (palestra Strocchi, Faenza). Alle 16.30 alla palestra di Granarolo Faentino si disputerà la finale.

Classifica serie B2: Bleuline Forlì e Fenix Faenza 34; Rimini 32; VTB Bologna 30; Jesi, Corridonia e Ponte Felcino Perugia 29; Porto Sant’Elpidio 23; Faroplast Perugia 22; Cartoceto 19; Olimpia Teodora Ravenna e Lugo 10; Persiceto e Ancona 7.