Gli atleti del Centro Sportivo Village di Lugo al Grand Prix: i risultati

Sabato 15 e domenica 16 febbraio a Riccione si è svolto il Grand Prix esordienti di Judo, gara valida per acquisire punti nel ranking nazionale. La manifestazione ha visto la presenza di circa 1000 ragazzi provenienti da tutta Italia. Per il Centro Sportivo Village di Ravenna erano presenti sabato gli atleti Luca Francesco Mordini, Stephanie Zizzimia e Olexandr Horobiovski, tutti sfiorano il podio piazzandosi al quinto posto, noni Gianfranco Capodieci e Francesco Marongiu.

La domenica da evidenziare la prestazione di Youssef Aamoum, quinto. Settimo Cristian Mihaescu, meno fortunate le prestazioni di Filippo Belletti, Marta Horobiovski e Raul Damiani. I giovani judoka erano accompagnati dai tecnici Marzucco, Flamigni, Briccoli e Guadagnini.L’appuntamento per il C.S. Village é già la settimana prossima al Trofeo Internazionale di Vittorio Veneto.