Buona prova di Riccardo Ghinassi dell’Atletica Lugo ICEL ai Campionati Italiani: tutti i risultati

Ad Ancona lo scorso weekend, in occasione dei Campionati Italiani Allievi ed Allieve indoor, si sono messi in evidenza gli atleti dell’Atletica Lugo ICEL. Anna Venieri nei 60 metri ad ostacoli è riuscita ad arrivare in semifinale grazie all’ottimo tempo in batteria (9”29) non lontana dal suo primato personale.

Tra i ragazzi che si allenano a Lugo e vestono la maglia dell’Atletica Sacmi Avis Imola bellissima prova di Riccardo Ghinassi nei m. 1500. L’atleta seguito dal tecnico Claudio Visani ha fatto segnare il proprio primato personale con il tempo di 4’07”69 giungendo al 6° posto.

Alexander Geminiani, nel getto del Peso kg. 5 ha fatto segnare un lancio a metri 12,27 che gli è valsa la 19a posizione.

La staffetta 4×200, composta da Pietro Carnevali, Francesco Venieri, Gabriele Ricci e Alessandro Tognin, ha fatto un’ottima prova concludendo al 17° posto in 1’36’’20.

In occasione dei campionati regionali cadetti a Modena invece Luigi Provenzano, cadetto al secondo anno, ha raggiunto la seconda posizione con il tempo di 9.18 in batteria e 9.07 in finale, vicino al suo primato personale. Sesto posto invece nel salto in alto per Giovanni Di Francesco con la buona misura di 1.60m.