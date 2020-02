Le Bambine/Giovanissime del Circolo della Spada Cervia conquistano il titolo Campionesse d’Italia 2020

Si è svolta a Bolzano la due giorni di gara dedicata al Gran Prix Kinder “Joy of Moving” under14 di spada a squadre.

La squadra del Circolo della Spada Cervia Milano Marittima ha vinto la gara di spada femminile categoria Bambine/Giovanissime. Con il punteggio di 36-28, il quartetto formato da Ginevra Carrozza, Lavinia Delfino, Greta Merola e Chiara Rossi si è imposta sulla squadra del CdS Mangiarotti Milano.

Il quadro delle semifinali aveva visto le romagnole avere ragione per 36-28 del Club Scherma Foligno, mentre le milanesi avevano vinto per 36-23 la sfida contro l’Exodus Cassino. A salire sul terzo gradino del podio è stata poi la squadra del Club Scherma Foligno che ha vinto per 36-28 l’assalto contro l’Exodus Cassino.

Ottimo 4° posto per i Maschietti/Giovanissimi, Francesco Delfino, Samuel Quartieri, Jacopo Budini e Luca Righi .Bene anche la squadra dei Ragazzi/Allievi composta dal quartetto: Brando Foschini, Gioele Trevisan, Mattia Casadei, Nicolò Budini