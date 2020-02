Fipav Ravenna. A Faenza e Granarolo la final four dell’Under 14 femminile

E’ giunto il tempo delle prime finali nei campionati provinciali della stagione 2019/2020. La prima è quella dell’Under 14 femminile in programma domenica 23 febbraio a Faenza e Granarolo Faentino, a cui, dopo una prima fase a 12 squadre divise in due gironi, si sono qualificate le prime due di ogni girone. Dal gruppo A arrivano Teodora MIB Service e Hook La Baita del Mare Volley Academy, dal gruppo B Pallavolo Faenza e Mattei U14. Impressionante il cammino di Teodora e Faenza, arrivate all’atto finale con uno score di 10 vittorie per 3-0. Così, domenica 23, alle 10.30 in contemporanea si giocano Teodora Mib Service-Mattei U14 alla Strocchi A di Faenza, e Pallavolo Faenza-Hook La Baita del Mare (la stessa semifinale della scorsa annata) alla palestra scolastica di Granarolo.

Le due vincenti, con in tasca già il pass per la fase regionale (che sarà articolata in quattro gironi da quattro squadre che promuoverà le vincenti alla final four del 3 maggio), si contenderanno il titolo territoriale, detenuto da sei anni dalla Teodora Settore Giovanile, sempre alla palestra scolastica di Granarolo, alle ore 16.30.

Si riconfermano i valori espressi dalla stagione scorsa, dal momento che hanno riconquistato la finale territoriale Teodora, Faenza e Volley Academy, mentre il Mattei, che si presenta in semifinale con un gruppo per larga formato da Under 13 al primo anno di categoria per il club, ha preso il posto del Massavolley, quest’anno non presente in questa categoria.

Una nota di curiosità è data dal fatto che sarà una finale tutta al femminile anche in panchina. Le quattro finaliste infatti sono tutte guidate da allenatrici: Mariagrazia Montevecchi (Teodora), Beatrice Ricci Iamino (Pallavolo Faenza), Marcela Ritschelova (Volley Academy), Sara Gualtierotti (Mattei).

Le classifiche finali dei due gironi

Girone A: Teodora MIB Service 30; Hook La Baita del Mare Volley Academy 24; Fusignano 18; Russi 12; Involley 6; Acsi Volley 0. Girone B: Pallavolo Faenza 30; Mattei U14 22; Teodora Torrione 20; Alfonsine 10; Olimpia Teodora 8; Conad San Zaccaria Atlas 0.