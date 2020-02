Calcio a 5. Il Russi batte per 4 a 2 il Futsal Sassuolo

Approfittando del pareggio della Gennarini a Forlì, il Russi Calcio a 5 sabato 22 febbraio 2020 è riuscito a garantirsi il secondo posto in solitaria in classifica, sempre a tre punti di distanza dalla capolista Modena. La sfida interna contro il fanalino di coda Sassuolo, in occasione della 22esima giornata di campionato non è stata comunque delle più agevoli per i ragazzi di Balducci, scesi in campo in formazione rimaneggiata a causa dell’indisponibilità di cinque pedine di spessore.

La buona prova dei giovani falchetti e le doppiette di Spadoni e Babini hanno consentito ai padroni di casa di centrare il quarto successo consecutivo. Sabato gli arancioneri faranno visita al Forlì, sesto.

Russi Calcio a 5 – Futsal Sassuolo 4 – 2

Marcatori: 2 Spadoni, 2 R.Babini.