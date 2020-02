E tre. Conad Olimpia Teodora Ravenna fa il tris nella Pool Promozione a Olbia

Ancora una bellissima vittoria per la Conad Olimpia Teodora, che torna da Olbia con il bottino pieno e vola al quarto posto in classifica, in attesa del recupero del match tra Pinerolo e Mondovì. Ravenna soffre in avvio ma, dopo il primo set, chiude la partita in crescendo, ritrovando una buona pallavolo e portando a casa il successo per 1-3, terza vittoria su tre nella Pool Promozione.

La partita – Nel sestetto iniziale Coach Bendandi schiera Parini insieme a Guidi al centro, con Strumilo e capitan Bacchi bande, diagonale Poggi-Manfredini e Rocchi libero. Le padrone di casa scattano meglio in avvio, mentre la Conad commette qualche errore di troppo e finisce sotto 12-7. La reazione guidata da Bacchi e Manfredini riporta Ravenna a contatto sul 14-13, ma l’Hermaea scappa nuovamente via e trova il massimo vantaggio sul 20-14. Le ospiti trovano ancora una reazione e tornano a -3 sul 23-20, ma nel finale Olbia è lucida e chiude al primo tentativo per 25-20.

Nel secondo set le ravennati salgono di tono e ribattono colpo su colpo agli attacchi delle padrone di casa. Bendandi, che già aveva inserito Piva per Strumilo nel primo parziale, manda in campo Torcolacci e il punteggio resta in totale equilibrio fino al 17 pari. Anche quando l’Olimpia Teodora riesce a trovare un piccolo vantaggio, l’Hermaea impatta subito i conti a quota 21. Il finale è tiratissimo, ma la Conad riesce a spuntarla con grinta per 23-25, pareggiando il conto dei set sull’1-1.

Il terzo set segue più o meno il copione del precedente, ma Ravenna conquista un break di vantaggio sul 6-8, mantenendolo anche nella seconda parte del parziale. Con i punti di Guidi e Bacchi la Conad si porta fino al 17-20, poi nel finale riesce a respingere il tentativo di rimonta avversaria chiudendo per 22-25.

Ancora equilibrio anche nel quarto set, con Olbia che trova il break del 14-12 grazie a un ace di Maruotti. L’Olimpia Teodora ribalta però subito tutto con un ottimo lavoro a muro difesa e si porta avanti sul 15-16. Caricate dal vantaggio le Leonesse non si voltano più indietro e, trascinate da Bacchi e Manfredini, volano verso il successo pieno, chiuso sul definitivo 20-25.

Il post-partita – “Sono contento perché torniamo a casa con una bella vittoria e tre punti – commenta a caldo Coach Simone Bendandi –, ma devo dire che siamo partiti contratti e commettendo davvero troppi errori nel primo set, cosa che non mi aspettavo. Nel secondo set abbiamo un po’ ritrovato la nostra identità, soprattutto in difesa e nelle scelte in attacco, poi nel corso della partita il nostro livello di gioco è andato crescendo e nel terzo e quarto parziale siamo riusciti a imporre il nostro gioco. Non era una trasferta facile e per noi ogni partita è una battaglia, ma alla fine sono soddisfatto perché siamo riusciti a ottenere il bottino pieno, dimostrando ancora una volta il nostro carattere”.

GeoVillage Hermaea Olbia – Conad Olimpia Teodora Ravenna 1-3 (25-20 23-25 22-25 20-25)

Olbia: Barazza 9, Fiore 14, Maruotti 15, Angelini 12, Bonciani 1, Emmel Roxo 13, Caforio (L), Moltrasio, Formaggio. N.e.: Filacchioni, Poli, Fancello. All.: Emiliano Giandomenico. Muri 14, ace 2, battute sbagliate 7, errori ricez. 7, ricez. pos 52%, ricez. perf 30%, errori attacco 14, attacco 28%.

Ravenna: Bacchi 17, Poggi 2, Piva 17, Strumilo 2, Guidi 12, Torcolacci 3, Calisesi, Manfredini 17, Parini, Rocchi (L), Angelelli. N.e.: Altini, Canton. All.: Simone Bendandi. Ass.: Dominico Speck. Muri 7, ace 1, battute sbagliate 12, errori ricez. 10, ricez. pos 43%, ricez. perf 20%, errori attacco 8, attacco 37%.

Arbitri: Fabio Toni e Luca Grassia

La classifica – Delta Informatica Trentino 56, Omag San Giovanni In Marignano 54, Volley Soverato 42, Conad Olimpia Teodora Ravenna 40, Lpm Bam Mondovì 38*, Eurospin Ford Sara Pinerolo 37*, Futura Volley Giovani Busto Arsizio 34, Barricalla Cus Torino 32, Itas Città Fiera Martignacco 25, Geovillage Hermaea Olbia 24.

*Una partita in meno