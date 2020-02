Il Faenza viene raggiunto e superato dallo Spiv, il match finisce 3 a 2

Lo scontro tra le inseguitrici della capolista premia il San Pietro in Vincoli che si impone 3-2 sul Faenza. Una partita ricca di episodi e di gol che inizia bene per il Faenza che va subito in gol al 6’: su lancio lungo di Gabrielli, Alessandro Albonetti si inserisce in velocità e supera con un pallonetto Laganga, poi sulla linea di porta Chiarini dà il tocco decisivo per evitare l’intervento di un difensore. 0-1

Pochi minuti e il biancoverde Pezzi colpisce la traversa. Il Faenza trova un’altra efficace verticalizzazione con Giacomo Lanzoni bravissimo a ispirare con un passaggio filtrante il taglio di Pioppo che supera l’avversario diretto e in diagonale trafigge Laganga. 0-2. La gara sembra aver preso una certa piega e invece non è così. Lo Spiv accorcia ben presto al 17’ quando su calcio d’angolo svetta a centro area Zanzani che di testa centra il bersaglio. 1-2. Prova la replica il Faenza ancora con il passaggio di Giacomo Lanzoni che cerca Chiarini, ma l’attaccante non trova il pallone.

Nel secondo tempo, lo Spiv raggiunge subito al 1’ il pari grazie a Gjordumi che raccoglie un cross di Marocchi e di testa anticipa l’uscita Ravagli per il 2-2.

Lo Spiv sfiora il vantaggio con una traversa di Gjordumi, e ci arriva presto, all’ 11’ quando Bentivoglio mette a centro area un pallone su cui si avventa Pezzi che sovrasta Manaresi e batte Ravagli. 3-2. I biancoverdi di mister Vezzoli, ex di turno, vanno vicini al quarto gol in un paio di occasioni con Bergamaschi che colpisce il palo esterno e poi chiama a un difficile intervento Ravagli. Per il Faenza prova a raggiungere il pari, ma non è efficace con Cisterni che conclude debolmente, e poi con Pioppo che da fuori area conclude bene, ma trova Laganga a deviare sul fondo. Su questa azione si esauriscono le speranze del Faenza di raggiungere un risultato positivo.

San Pietro in Vincoli: Laganga, Valbonesi (31’ st Casanova), Bentivoglio, Della Pasqua, Gavelli, Zanzani, Rocchi, Bergamaschi, Pezzi (40’ st Rossi), Gjordumi, Marocchi. A disp.: Bartolini, Morigi, Barbieri, Casadei, Casanova, Stornaiuolo, Valgiusti, Treossi. All Vezzoli

Faenza: Ravagli, A. Albonetti, N. Albonetti, Gabrielli, Errani, Bertoni (16’ st F. Lanzoni), Missiroli, G. Lanzoni (16’ st Montemaggi), Chiarini (16’ st Cisterni). A disp.: Luce, Ferraresi, Venturelli, Ragazzini, P. Lanzoni. All. Moregola.

Arbitro: Melloni di Modena, assistenti: Giacomoni di Cesena e Martelli di Modena.

Reti: 7’ pt Chiarini, 9’ pt Pioppo, 18’ pt Zanzani, 1’ st Gjordumi, 11’ st Pezzi.

Ammoniti: N. Albonetti.

Recupero: 2’-4’.