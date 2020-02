Nel cross regionale Atletica 85 Faenza è ancora la squadra da battere: i risultati

Nel fine settimana che ha visto salire l’allarme Covid-19 anche in Italia, prima della decorrenza del temporaneo blocco delle attività sportive in Emilia-Romagna e diverse altre regioni, si è tenuto ilCampionato Regionale Individuale e di Società di Cross per le categorie Assoluti, Giovanile e Master.

Ottimi risultati per i bianco-azzurri con i piazzamenti individuali di: Silvia Laghi 3a SF40; Manuela Brasini campionessa SF45, Lara Gualtieri 3a SF45; Nicoletta Pasello 3a SF50; Paola Bartolucci campionessa SF60; Maria Pia Verzellesi 3a SF65; Marta Billi 2a SF75. Grandissimi risultati anche di squadra, con le Signore della Corsa campionesse regionali ed il secondo posto delle Ragazze. Qui tutti i risultati: http://www.fidal.it/risultati/2020/REG22451/Index.htm.