Al Pala Savio di Cervia i campionati della Federazione Ginnastica d’Italia con oltre 130 ginnaste

Sabato 22 febbraio l’A.s.d. Endas Cervia ha organizzato la prima prova del Campionato Regionale Individuale Lb allieve junior e senior della Federazione Ginnastica d’Italia. Per la prima volta è stata usato come location il Pala Savio, allestito per l’occasione con due pedane necessarie per lo svolgimento delle gare e per la preparazione pre-gara.

Le oltre 130 ginnaste partecipanti, provenienti da tutta la Regione e il folto pubblico hanno animato la giornata di gara. Anche in questa occasione l’ A.s.d. Endas Cervia ha conquistato alcuni importanti risultati: nella Categoria allieve 3 e allieve 4, medaglia di bronzo per le ginnaste Anna Rovereti e Margherita Farnedi.

“Siamo orgogliosi che questo importante campionato regionale si sia svolto a Cervia nella nuova struttura del Pala Savio, che per la prima volta ospita una manifestazione di tale rilievo. Rivolgo un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti e agli organizzatori che hanno scelto Cervia come sede dei campionati” dichiara l’assessore Michela Brunelli.