Federazione Italiana Pallacanestro sospende i campionati. Annullata trasferta dell’OraSì Ravenna a Porto San Giorgio

La Federazione Italiana Pallacanestro, di concerto con la Lega Basket Serie A, la Lega Nazionale Pallacanestro e la Lega Basket Femminile, preso atto dei provvedimenti governativi e regionali in tema di salvaguardia della salute pubblica, comunicano in una nota la disposizione di sospensione, ed il conseguente rinvio, di tutte le gare del prossimo turno di Serie A, A2 e B maschile, della Serie A1 e A2 femminile. Non si disputerà quindi il prossimo turno di campionato, che domenica 1° marzo prevedeva la trasferta a Porto San Giorgio dell’OraSì Ravenna, ospite di Montegranaro.

“La Federazione – si legge nella nota – continuerà ovviamente a monitorare con il massimo scrupolo l’evolversi della situazione sul territorio Nazionale, riservandosi di assumere ulteriori provvedimenti”.