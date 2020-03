Ravenna. Oltre 100 mila euro di interventi straordinari su impianti sportivi

Sono stati approvati interventi straordinari negli impianti sportivi per oltre 100 mila euro.

Il primo intervento riguarda la manutenzione sulle coperture del palazzetto Angelo Costa (sala Judo) e del fabbricato spogliatoi e servizi del circolo Tennis Cesarea nonchè alcune opere sugli impianti termici del campo scuola comunale. La spesa ammonta a 48 mila euro.

Il secondo intervento è relativo al centro sportivo Zalamella per la sostituzione del boiler per la produzione di acqua calda e alla piscina comunale per la sostituzione di apparecchiature di automazione per il controllo e la regolazione del flusso e delle temperature dell’acqua insieme ad altri interventi vari di manutenzione per una spesa complessiva di 44.640 euro; infine è stata prevista l’implementazione della illuminazione del campo allenamento anti-stadio presso lo stadio Benelli per un importo di 8.680 euro.

Tali opere sono mirate a migliorare lo stato degli impianti e a garantirne la funzionalità e la sicurezza. Il costo totale degli interventi ammonta a 101.320 euro. L’inizio dei lavori è previsto nella primavera inoltrata.