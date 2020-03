Camp di sport a Cervia: tante proposte per una vacanza coi campioni

Per chi ama lo sport e le vacanze attive, arriva l’occasione di un’esperienza di vacanza da vivere praticando il proprio sport preferito, in compagnia di un grande campione: allenarsi in gruppo, in mezzo alla natura, e sotto la guida di insegnanti esperti.

E’ questa la proposta dello Sportur Club Hotel, concept hotel pensato per gli amanti dello sport e della vacanza dinamica, situato direttamente sul mare di Cervia, di fronte alla spiaggia collegata Fantini Club, stabilimento balneare. Da dieci anni, Fantini Club e Sportur Club Hotel propongono la propria filosofia di vacanza HQ Lifestyle, dove HQ sta per “High Quality”. Uno stile di vacanza, dicono, e di vita, “di autentico benessere globale, basata su quattro componenti fondamentali: tanto movimento e sport all’aria aperta, un’alimentazione gustosa e salutare, una giusta dose di relax ed, infine, un sano divertimento, socializzando con chi condivide le proprie passioni.”

Ecco le proposte di camp per la stagione 2020:

Si parte con un’offerta dedicata ai ciclisti. Novità di primavera è, infatti, lo Stage di ciclismo con Damiano Cunego che si svolgerà a Cervia dal 25 al 29 marzo nelle formule 4,3,2 notti, con la partecipazione di Davide Cassani, CT della nazionale italiana maschile élite di ciclismo su strada, e di Iader Fabbri, Nutrizionista e divulgatore Scientifico. Il camp è pensato come occasione ideale per prepararsi alla stagione delle granfondo, prima fra tutte la 24ma Gf Via del Sale Fantini Club, in programma proprio a Cervia il 19 aprile. La quota di partecipazione parte da 325 euro per i ciclisti e 140 euro per gli accompagnatori, per il soggiorno di 2 notti con trattamento All Inclusive.

Naturalmente non possono mancare, nella città che dal 17 al 20 settembre ospiterà il 4° IRONMAN Italy Emilia-Romagna, stage di allenamento e perfezionamento per i i triathleti!

Dal 10 al 13 aprile torna, dopo il successo della prima edizione, il Camp di triathlon con “Il Dega” Alessandro Degasperi, grande campione Italiano di IRONMAN.

Tre giorni di allenamento dedicati al triathlon, partendo dalla bicicletta sui colli romagnoli e proseguendo con il nuoto in mare, fino alla corsa nelle fitte pinete e sullo splendido lungomare. Il tutto insieme ad Alessandro Degasperi, che permetterà ai partecipanti di elevare il proprio allenamento ad un nuovo livello per arrivare al traguardo della propria prossima sfida. La quota di partecipazione per i corsisti è di 319 euro per quattro giorni e tre notti con soggiorno in camera doppia e servizio di pensione completa. Per gli accompagnatori il costo è di 199 euro.

Altro appuntamento con la triplice disciplina è in arrivo dal 30 Aprile al 3 maggio, con la prima edizione del Triathlon Training Camp Cervia. Tre giorni di triathlon a 360° insieme al campione di triathlon cross Filippo Rinaldi ed al campione di duathlon Dario Chitti, con la partecipazione del biologo nutrizionista Dr. Fabio Pezzoni, per uno dei più esclusivi triathlon camp di Italia. La quota di partecipazione è di 240 euro per i ciclisti e 195 euro per gli accompagnatori, con soggiorno di tre notti in camera doppia e trattamento di pensione completa.

Mentre per gli appassionati di calcio, dal 21 al 27 Giugno lo staff dell’Accademia dei Portieri rinnova l’ormai consueto appuntamento con il Campus di specializzazione rivolto ai ragazzi di tutta Italia: sei giorni e sei notti di vacanza e allenamento insieme ad un esperto staff di allenatori diplomati UEFA.

Due sono, invece, i camp dedicati agli appassionati di basket. Il primo appuntamento, riservato ai ragazzi nati dal 2003 al 2006, è dal 28 giugno al 4 luglio, con il Camp di Pallacanestro Reggiana, società emiliana che milita da diversi anni nel massimo campionato nazionale di basket. Le attività del campo prevedono allenamenti, tornei, giochi e gite, in compagnia di giocatori e allenatori della prima squadra della Grissin Bon, oltre a tecnici di seria A ed ospiti speciali. La quota di iscrizione per il full camp è di 600 euro (sconto di 50 euro per chi si iscrive entro il 3 aprile).

Dal 19 al 25 luglio, torna poi, dopo il grande successo della prima edizione, l’unico Camp di basket ufficiale di Pietro Aradori! I partecipanti al camp, appartenenti alle categorie FIP U12, U13, U14 e U15 (nati dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007), sotto la guida del campionissimo della Fortitudo e di uno staff preparatissimo di istruttori qualificati, svolgeranno al mattino attività sui fondamentali individuali e di squadra e al pomeriggio gare e tornei, ma anche attività ludiche in spiaggia, giochi ed escursioni guidate. Fino al 31 marzo è possibile iscriversi alle quote scontate di 600 euro per il full camp (massimo 20 iscritti) e 370 euro per il day camp (massimo 10 posti).

Non mancheranno, poi, nella spiaggia “culla del beach volley” (proprio al Fantini Club di Cervia si è svolto nel 1984 il primo torneo di beach volley d’Italia) camp dedicati a questa disciplina. Nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Settembre il tour operator internazionale Volleytours UG, specializzato nella realizzazione di vacanze sportive nel mondo, organizzerà otto settimane di camp internazionali che permetteranno sia ai più esperti che ai principianti di migliorare la propria tecnica e condividere la propria passione per il beach volley con persone provenienti da tutto il mondo.

Infine dal 25 al 27 settembre è in arrivo il camp Runner 451 Experience, dedicato a ogni tipo di runner, dai principianti ai più veterani. Un week end di allenamenti fra pista, spiaggia, pineta e le bellezze culturali di Ravenna.

Tutte le offerte sono sul sito sporturclubhotel.com

INFORMAZIONI:

SPORTUR CLUB HOTEL, Lungomare Deledda 66, 48015 Cervia (RA),tel. +39 0544975039, info@sporturclubhotel.com