Si torna a giocare: Olimpia Teodora Ravenna attesa a Pinerolo per match senza pubblico

La Pool Promozione di Serie A2 torna in azione dopo la pausa forzata della scorsa settimana dovuta all’emergenza Coronavirus. Conad Olimpia Teodora sarà impegnata in un’altra difficile trasferta con le ragazze ravennati (quarte in classifica in attesa dei recuperi) di scena a Pinerolo in un vero scontro diretto, che potrebbe influire sul piazzamento nella griglia playoff a fine stagione. Fischio d’inizio alle 17 di domenica 8 marzo 2020, naturalmente a porte chiuse, come impone il decreto governativo per contenere l’emergenza Coronavirus. Arbitri del match saranno Simone Fontini e Angelo Santoro

Le avversarie

La Pallavolo Pinerolo, comune in provincia di Torino, fa parte del gruppo Union Volley, una delle più importanti realtà pallavolistiche del Nord Italia, con forte impegno nel settore giovanile. Nella scorsa stagione l’Eurospin Ford Sara Pinerolo ha ottenuto il mantenimento della categoria al termine del Pool Salvezza, senza incrociare la propria strada a quella dell’Olimpia Teodora. Quest’anno l’Union Volley ha invece costruito un roster ambizioso, partendo dall’arrivo del nuovo Coach Michele Marchiaro, ex Cus Torino, che ha sostituito Massimo Moglio.

La punta di diamante del mercato è stata l’opposto Valentina Zago, scesa in Serie A2 dopo tre stagioni consecutive in A1. Da Orvieto sono arrivate la banda Silvia Bussoli e la centrale Michela Ciarrocchi, da Soverato la giovane palleggiatrice Jennifer Boldini. Confermate invece le due schiacciatrici Elisabetta Tosini e Laura Grigolo, assieme alla coppia di liberi Silvia Fiori e Carola Nasi, alle centrali Serena Bertone e Nicoletta Casalis, e alla seconda palleggiatrice Veronica Allasia.

Il commento di coach Simone Bendandi:

“Siamo riusciti a fare due buone settimane di allenamento, ma naturalmente ora dobbiamo ritrovare il ritmo del campionato. Sarà una partita strana perché giocare a porte chiuse è un’esperienza per nulla semplice. Bisognerà essere mentalmente pronti a un ambiente surreale e restare carichi anche a livello di partecipazione emotiva.

Affrontiamo una squadra forte che sta disputando un ottimo campionato. Ha attaccanti di rilievo e capaci di colpire molto forte, quindi il nostro compito sarà quello di avere pazienza e mantenere la nostra identità. Dovremo cercare di limitare le situazioni di attacco su palla perfetta e di conseguenza cercare di mettere in condizione chi andrà ad attaccare di giocare contro un muro schierato e ordinato”.

Roster

Allenatore: Simone Bendandi.

Assistente: Dominico Speck.

Palleggiatrici: Poggi (2), Angelelli (14).

Centrali: Guidi (8), Torcolacci (9), Parini (12).

Attaccanti: Bacchi (1), Altini (3), Piva (4), Canton (5), Strumilo (7), Manfredini (11).

Liberi: Calisesi (10), Rocchi (13).

La classifica

Pool Promozione Serie A2

Delta Informatica Trentino 56, Omag San Giovanni In Marignano 54, Volley Soverato 42, Conad Olimpia Teodora Ravenna 40, Lpm Bam Mondovì 38*, Eurospin Ford Sara Pinerolo 37*, Futura Volley Giovani Busto Arsizio 34, Barricalla Cus Torino 32, Itas Città Fiera Martignacco 27, Geovillage Hermaea Olbia 24.

*Una partita in meno

Live match

Il live score del match è disponibile sul sito della Lega Pallavolo Femminile ( www.legavolleyfemminile.it ) o scaricando l’app “Livescore Lega Volley Femminile”.

