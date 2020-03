“Facciamo squadra contro il Coronavirus”: Ravenna FC aderisce alla raccolta fondi per l’Ospedale

Anche il Ravenna FC ‘scende in campo’ contro il Coronavirus: “Fare squadra, mai come in questo periodo di difficoltà quello che è un normale modo di dire sportivo diventa un punto fermo per uscire dall’emergenza. Fare squadra nel rispettare le consegne, nel limitare gli spostamenti e nel remare tutti nella stessa direzione, un messaggio chiaro e che con solo un minimo sforzo di buona volontà può essere facilmente portato a termine. C’è un altro piccolo gesto che ognuno di noi può fare per dare una mano a chi senza sosta lotta in prima linea contro questo virus: abbiamo aderito ad una raccolta fondi organizzata da alcuni nostri lodevoli concittadini a favore dell’Ospedale Santa Maria delle Croci”.

“Un piccolo contributo – continuano – che può fare tutta la differenza del mondo, permettendo l’acquisto di dispositivi sanitari o strumenti che in questo periodo sono ancora più del solito di essenziale importanza. Sappiamo che i nostri tifosi hanno un grande cuore e risponderanno, come sempre, presenti a questa iniziativa, il nostro contributo l’abbiamo dato, ora vogliamo invitare tutti a sostenere una struttura che rappresenta il centro nevralgico della nostra città in questa battaglia. Anche a Ravenna non possiamo, ne dobbiamo abbassare la guardia, come in una partita ognuno di noi può fare il suo per portare a casa un risultato che è più importante di qualsiasi competizione sportiva. Qui di seguito troverete il link per potere dare il vostro contributo alla campagna, non è necessario iscriversi al portale, basta una carta di credito: gf.me/u/xqf75w“