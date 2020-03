Il Circolo Velico Ravennate dona 3mila euro a AUSL Romagna

Al fine di far sentire concretamente il proprio supporto a quanti in questo momento sono impegnati in prima linea nella lotta al COVID-19, il consiglio del Circolo Velico Ravennate ha deciso di destinare 3.000 Euro a favore della AUSL Romagna.

A nome di tutti i Soci, il Circolo Velico Ravennate ringrazia tutti i medici, infermieri ed operatori, di ogni ordine e grado, che si stanno spendendo senza soluzione di continuità in questa importantissima battaglia.