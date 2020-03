Coronavirus. I leoni giallorossi rispettano le distanze aderendo alla campagna #DistantiMaUniti

In virtù dell’emergenza scatenata dalla pandemia dovuta al Covid-19, le squadre di calcio giallorosse, già attive su varie campagne social e benefiche, hanno deciso di fare un ulteriore passo avanti sfruttando l’immagine più iconica di una squadra, il proprio logo.

Per veicolare ancora di più il messaggio del rispetto delle distanze, fino a quando il problema Corona Virus sarà superato, i due leoni dello stemma giallorosso saranno anch’essi posti a distanza di sicurezza da contagio, un modo semplice ma altamente evocativo per aderire al messaggio lanciato dal Ministro dello Sport Spadafora: #DistantiMaUniti. Il nuovo logo sarà utilizzato su tutti i canali comunicativi delle due società.

“Adesso, ancora di più, è il momento per il rispetto delle regole” -recita la nota stampa diffusa dal Ravenna FC- “rispettiamo le distanze oggi per stare più vicini domani. Sarà immensamente bello rivederci e abbracciarci dopo questa grande sfida per l’umanità e la nostra cara Italia”.