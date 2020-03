Cervia. Appuntamento con lo sport “distanti ma uniti”

Endas Cervia, come ginnastica ritmica, conta al suo interno circa 200 iscritte tra Cervia, Cesena e Castiglione. Simona Ravaioli, allenatrice di riferimento dichiara:”In questo momento io e il mio staff rimaniamo sempre in contatto con i nostri gruppi tramite whatsapp: a seconda dei corsi, ogni settimana montiamo dei video con gli esercizi da fare, elementi nuovi da provare eseguiti dall’agonistica, in modo che le ragazze siano continuamente stimolate. Mandiamo gli allenamenti da eseguire, chiediamo loro di mandare video prova del lavoro svolto. Con alcuni gruppi poi ci connettiamo on line, per svolgere l’allenamento insieme. Ringrazio i genitori che si sono adoperati adibendo spazi come garage, dispense, salotti di casa a piccole palestre per cercare di rimanere, insieme, concentrati sull’obiettivo. Quello che dobbiamo fare è non lasciare sole le nostre giovani atlete e far sentire sempre la nostra presenza.”

“Quando lo sport riesce, in un momento come questo, a reinventarsi, adattandosi alle situazioni più complicate, significa che al suo interno lavorano tecnici e dirigenti, che credono profondamente nei valori sportivi, nel fare squadra, nel sostenersi a vicenda. Endas Cervia è un altro importante esempio in questo senso.” ha dichiarato Michela Brunelli.