Rinviata a settembre la Coppa Italia LNP 2020 in programma a Ravenna

La Coppa Italia LNP 2020 in programma a Ravenna si svolgerà nel mese di settembre. Lo ha deciso giovedì scorso, 26 marzo, il Consiglio Direttivo di Lega Nazionale Pallacanestro, accogliendo l’istanza della società Basket Ravenna dopo che la manifestazione, inizialmente prevista per il weekend del 6-8 marzo, era stata rinviata a seguito della situazione sanitaria del Paese. Il presidente Roberto Vianello e il suo staff hanno proposto prima alle Società partecipanti, che hanno favorevolmente aderito all’iniziativa, e poi alla stessa Lega la possibilità di svolgere l’evento come precampionato per la prossima stagione.