Basket Ravenna: biglietti per Coppa Italia LNP valevoli per settembre o rimborsabili

Per quanto concerne i biglietti di Coppa Italia LNP 2020 la società Basket Ravenna comunica che gli stessi saranno considerati validi per l’evento che si disputerà a settembre in data da definirsi. Tutti coloro che invece vorranno richiedere il rimborso potranno farlo, appena sarà possibile, facendo richiesta sul portale Vivaticket (www.vivaticket.it) nell’apposito form e poi recandosi con il tagliando in originale presso un punto vendita.

“Ci preme precisare – informano dalla società Basket di Ravenna – che sia i diritti di prevendita che le eventuali commissioni non sono rimborsabili. Appena verrà definita la data e sarà anche possibile la libera circolazione, oggi limitata causa COVID-19, sarà nostra cura emettere un comunicato con le date entro le quali procedere con la richiesta di rimborso”.