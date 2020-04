La pallavolo non si ferma: le ragazze del settore giovanile dell’Olimpia Teodora si allenano anche tra i muri di casa

La pallavolo non si ferma, anche restando a casa. E soprattutto non si fermano le ragazze del settore giovanile dell’Olimpia Teodora, che nonostante la quarantena, continuano ad allenarsi come possono, in giardino e anche tra le mura di casa, aspettando con ansia il momento di potersi riunire e tornare sui campi di gioco.

“Siamo felici di condividere con voi la prima parte del montaggio dei tanti video che le bambine dei nostri settori giovanili ci hanno fatto pervenire, pensiamo sia un bel segnale di forza in questo periodo difficile”, commentano dalla società.