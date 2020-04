A ruba le mascherine benefiche della Fulgur Pallavolo di Bagnacavallo. Raccolti 2500 Euro per le famiglie bisognose

“Questa settimana abbiamo vinto una gran bella sfida -dichiarano dalla Fulgur Pallavolo di Bagnacavallo -. Avevamo deciso di donare l’intero incasso delle prime 500 bellissime mascherine Fulgur 1906 & BcK0 e sono bastati appena 5 giorni per consegnarle tutte e raccogliere € 2.500 che devolveremo in beneficenza per le famiglie più bisognose”.

“In questo weekend si sarebbero dovute giocare due partite molto importanti per le nostre prime squadre: con le Fulgurine della Mixer D/Femminile avremmo giocato con la squadra amica di Russi mentre con i Fulgurati della D/ maschile Bursôn Bcc avremmo avuto, con tutta probabilità, lo scontro al vertice con il Forlì Volley per il passaggio diretto in serie C. Ma in questo periodo la partita più bella è aver raccolto € 2.500 grazie ad un gioco di squadra unico e fantastico” concludono.