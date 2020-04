Allenamento CrossFit in casa con le casse d’acqua. Una Charity Challenge in favore della Croce Rossa

I tanti atleti appassionati di crossfit, costretti a rinunciare agli allenamenti in palestra a causa delle misure anti Covid19, ora c’è una nuova sfida: è il COWOD-19: un “WOD”, un cosiddetto Workout of the day (ovvero allenamento del giorno) che può essere svolto da tutti a casa propria (utilizzando come attrezzo una semplice cassa d’acqua).

Una challenge nata ideata da CrossFit RMG di Cotignola, CrossFit Pesaro e Power Zone Senigallia e che hanno deciso di trasformare questo evento sportivo in un evento benefico in favore della Croce Rossa Italiana.

La presentazione e descrizione del WOD è stata introdotta domenica 22 marzo da Simone Dalpozzo, Presidente di Pesistica CrossFit RMG in un video su you tube .

“Sono già stati raccolti 1670 euro con 167 iscrizioni da tutta Italia, e non solo – spiegano i promotori di COWOD19 -. La quota di iscrizione è di 10 euro e la somma raccolta verrà donata a Croce Rossa Italiana – Italian Red Cross per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Come partecipare: per vedere anche il proprio nome in classifica e partecipare a questa Charity Challenge, è necessario registrare il proprio profilo e effettuare l’iscrizione, accedendo tramite Judge Rules. Poi si deve registrare un video durante l’esecuzione del workout e caricare il video e lo score sul portale in Judge Rules.

Verranno sorteggiati alcuni “vincitori” che verranno premiati con coupon e buoni sconto di alcuni partner che stanno sostenendo questa iniziativa benefica”

Pesistica RMG

L’associazione sportiva Pesistica RMG si è costituita il 16 Ottobre 2013, è iscritta al registro del CONI al N. 216230 e al registro FIPE al n. 0807006 dal 26 agosto 2015.

L’Associazione, che è guidata da Simone Dalpozzo (presidente e head coach) e da Francesca Midena (responsabile dell’area amministrazione e comunicazione dell’ associazione) e che non ha finalità di lucro, è affiliata anche alla ASC Attività Sportive Confederali – Ente di promozione Sportiva riconosciuto dal CONI ed Ente di promozione sociale le cui Finalità Assistenziali sono riconosciute dal Ministero degli Interni, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del ASC ed a tutte le disposizioni del medesimo Ente di promozione.

L’Associazione ha per scopo principale quello di favorire lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche fornendo adeguata assistenza ai propri associati e/o tesserati della Organizzazione Nazionale di appartenenza: ciò si realizza attraverso la promozione, la diffusione e l’esercizio di tutte le attività sportive dilettantistiche nei vari settori inclusi quello dell’allenamento funzionale, della cultura fisica, della pesistica, del powerlifting, dell’atletica leggera, triathlon e della ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness anche con il metodo CrossFit e REP (rmg elite program), metodi strettamente finalizzati alla pratica sportiva, nonché Arti Marziali, Ju-Jitsu e Kick Boxing, ancorché esercitate con modalità competitive e comprese le attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive.