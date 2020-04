Primo appuntamento in diretta on line del Fantini Club Cervia con i campioni dello sport

Aspettando la riapertura, il Fantini Club di Cervia, inaugura una speciale rubrica di incontri virtuali in diretta sulla pagina Instagram @fantiniclub, insieme a importanti ospiti del mondo dello sport. Il giornalista Lorenzo Dallari parlerà in diretta con i principali protagonisti di varie discipline. Il primo appuntamento è in programma oggi, venerdì 10 aprile, alle ore 21.00, con due icone del mondo del calcio come Arrigo Sacchi e Lorenzo Minotti, insieme a Claudio Fantini.

Mentre martedì 14 aprile sarà la volta della pallavolo, con il ct della nazionale femminileDavide Mazzanti, il beacher Paolo Niccolai ed il mitico Andrea Zorzi. Si proseguirà poi con il basket, il ciclismo, il golf, il triathlon, lo sport medicine, l’alimentazione per gli sportivi e tante altre novità.