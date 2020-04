Grande successo per il contest #SfidaLeggende Basket Ravenna che vola ai quarti di finale

Dopo una settimana, otto sfide e oltre 6 mila voti complessivi, vanno in archivio gli ottavi di finale di #SfidaLeggendeLNP del Basket Ravenna, l’iniziativa organizzata da Lega Nazionale Pallacanestro con la collaborazione delle società di Serie A2.

Il contest sta riscuotendo grande successo in tutta Italia e anche tra i tifosi giallorossi, che quotidianamente hanno votato in un numero sempre maggiore sulle varie piattaforme, Facebook, Instagram, Twitter e Whatsapp. La sfida più partecipata è stata quella tra Francesco Amoni e Charles Thomas, con 1109 voti totali e solo 11 di scarto a favore di Amoni. Per ben 7 volte il Basket Ravenna è entrato nella TOP5 giornaliera di LNP, che raccoglie le cose più curiose che accadono intorno a “Leggende”.

Questo grazie anche al gradito coinvolgimento degli stessi protagonisti, da Adam Sollazzo a Cristiano Zanus Fortes a Taylor Smith, che con un saluto o un post di ringraziamento hanno voluto ricordare il loro legame affettivo con la squadra e la città di Ravenna. Così come tanti sono stati i voti dei compagni di squadra vecchi e nuovi, provenienti anche dall’estero, dalla serie A o dalle minors.

Martedì 14 aprile alle ore 12.00 inizieranno i quarti di finale tra gli otto “eletti”: Mike Singletary-Eugenio Rivali, Andrea Raschi-Tommaso Marino, Taylor Smith-Alberto Chiumenti, Matteo Tambone-Francesco Amoni. Le regole restano le stesse: una sfida al giorno, 24 ore di tempo per votare sulle varie piattaforme, per assottigliare ancora il tabellone che determinerà quella che sarà la “Leggenda” del basket giallorosso.