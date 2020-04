Anche l’imperatrice Teodora s’inchina al Coronavirus: rinviata al 2021 la Teodora Ravenna Run

La seconda edizione della Teodora Ravenna Run, programmata per il 3 maggio, è stata rinviata al 2 maggio 2021. Dopo l’ultimo Dpcm in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha esteso lo stop a tutte le manifestazioni pubbliche e dunque anche sportive fino al 3 maggio 2020 sono svanite tutte le speranze della ASD Teodora Ravenna Run di poter regolarmente organizzare la seconda edizione della Teodora Ravenna Run, che era stata messa in calendario per domenica 3 maggio. Tutte le iscrizioni relative alla camminata ludico-motoria non competitiva già pervenute saranno “trasferite e considerate valide per l’edizione 2021 senza i diritti di segreteria”, come ha dichiarato Anna Piazza, presidente di Teodora Ravenna Run. L’Asd Teodora Ravenna Run è a disposizione per ulteriori informazioni alla e mail comunicazione@teodoraravennarun.com e soprattutto rilancia l’invito alla prossima edizione. “Il 2 maggio 2021 sarà una grande festa del podismo – sottolinea Anna Piazza – assieme a tutte le famiglie, camminatori e associazioni di volontariato che vorranno godersi la città di Ravenna passeggiando con Teodora (l’imperatrice) che però sarà accompagnata anche da Dante in occasione delle celebrazioni dei 700 anni della sua morte”.