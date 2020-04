Continuano gli incontri virtuali del Fantini Club di Cervia: appuntamento con il giornalista Lorenzo Dallari

Aspettando la riapertura, il Fantini Club di Cervia prosegue la rubrica di incontri “virtuali” in diretta sulla pagina Instagram @fantiniclub, insieme a importanti ospiti del mondo dello sport. Questa sera, 17 aprile, alle ore 21.00, incontro con il giornalista Lorenzo Dallari che parlerà con tre icone del mondo del basket come Sergio Scariolo, vice allenatore dei Toronto Raptors e allenatore della Nazionale spagnola di pallacanestro, Pietro Aradori, cestista della Fortitudo Bologna e Danilo Gallinari, cestista in NBA con gli Oklahoma City Thunder.