Un flash mob casalingo con la musica dei Queen per reagire alla pandemia

La società sportiva Lo Zodiaco che si occupa di ginnastica ritmica sul territorio ravennate ha avviato sabato 18 aprile 2020 un’iniziativa che ha coinvolto ben 210 famiglie iscritte all’associazione attraverso un flash mob “casalingo”. Le allieve insieme ai loro cari e tutto lo staff della società hanno reso possibile il concretizzarsi dell’evento virtuale.

“Un modo divertente e alternativo di passare insieme momenti indimenticabili con i propri cari in questo difficile momento di quarantena” afferma un portavoce della società sportiva, aggiungendo: “con il quale la società Lo Zodiaco vuole ricordare alle proprie famiglie che anche se si è distanti si può comunque rimanere uniti”.

Ad ogni famiglia è stato assegnato un piccolo pezzo di coreografia da imparare e ballare sulle note di “Don’t stop me now” dei Queen titolo che, appunto, incoraggia a non fermarsi durante questo momento difficile.

Il video è pubblicato sulle pagine social della società Facebook e Instangram per dare la possibilità a tutti di poterlo vedere e condividere con l’augurio che tutto andrà bene.