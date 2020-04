Allenamenti da casa con vista sulle nazionali per sei ragazzi del settore giovanile del Porto Robur Costa

Ci sono anche sei ragazzi del settore giovanile della Porto Robur Costa tra i 130 atleti di tre categorie (Under 17, 19 e 21) provenienti da 67 società di tutta Italia contattati da Velasco perchè di interesse nazionale nell’ambito dell’attività delle squadre nazionali giovanili.

Questo folto gruppo di giocatori si sta allenando a casa, o comunque nei dintorni della propria abitazione, in modalità online, seguendo quotidianamente il programma di lavoro predisposto dai tecnici e preparatori atletici federali, in attesa della convocazione quando sarà possibile.

Si tratta dei centrali, classe 2006, Leonardo Capiozzo (in prestito dal Volley Club Cesena nell’ambito del consorzio Romagna in Volley) e Federico Cottignoli; dei due schiacciatori, classe 2004, Alessandro Bovolenta e Mattia Orioli (anche lui in prestito dal Volley Cesena); del palleggiatore, classe 2003, Lorenzo Ricci Maccarini (in prestito da Involley) e del palleggiatore, classe 2002, Riccardo Martinelli. I due alzatori hanno avuto in stagione l’onore di entrare a referto con la prima squadra in SuperLega, mentre Bovolenta e Orioli avevano partecipato a dicembre al centro di preparazione olimpica Coni “Giulio Onesti” dell’Acqua Acetosa di Roma alla settimana di allenamenti del Club Italia allargato con lo staff delle squadre nazionali giovanili. E ricordiamo che Velasco aveva incontrato l’Under 16 della Consar in occasione del torneo di Natale svoltosi a Ravenna e a metà gennaio era tornato in città per visionare un allenamento dell’under 14 della Consar.

Tutti davanti al pc per ascoltare la mezz’ora di discorso tecnico e insegnamento teorico della pallavolo con l’allenatore e poi sotto con il preparatore atletico che per oltre un’ora li osserva attentamente in diretta, dopo aver dato loro, precedentemente, tutorial e filmati da studiare. Il settore tecnico federale, composto dal Direttore Tecnico Julio Velasco, dai tecnici Angiolino Frigoni, Vincenzo Fanizza, Monica Cresta, Michele Zanin e dai preparatori fisici Glauco Ranocchi, Fabrizio Ceci e Alessio Arnuti, ha deciso per questa procedura, non avendo potuto portare a termine, causa anticipata chiusura della stagione, la classica selezione dei migliori giocatori delle tre categorie under maschili per il lavoro estivo.