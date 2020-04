Lugo. Annullato il 41° Trofeo G. Franco Deggiovanni – 22° Memorial Alfredo Melandri

Dopo 40 anni di tradizione, il consueto appuntamento con il Trofeo G.F Deggiovanni deve prendersi un anno sabbatico e lasciare che la lotta al COVID-19 abbia la precedenza. Come tutti in Italia dobbiamo unirci agli sforzi che il nostro Paese sta facendo per preservare i nostri cari.

L’A.S.D. Atletica Lugo comunica l’annullamento della 41^ edizione del Trofeo G.F. Deggiovanni: “sono state vagliare tutte le ipotesi ma l’unica opzione che ottemperasse alle disposizioni attuative contenute nei vari Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (10 Aprile, 25 Marzo 2020, 11 Marzo 2020 e precedenti) è quella che ci costringe ad annullare l’edizione 2020. Con il ritorno alla normalità valuteremo se sarà possibile riorganizzarci e continuare la tradizione”.

L’A.S.D. Atletica Lugo ringrazia coloro che come tutti gli anni hanno dato il loro contributo alla preparazione della gara: volontari, scuole, Croce Rossa, amministrazione comunale, sponsor, a tutti va il ringraziamento per averci creduto e per aver fatto tutto ciò che era in nostro potere.