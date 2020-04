Proseguono gli incontri in diretta del Fantini Club. Venerdì 24 aprile diretta Facebook con Bonaccini e Cassani

In attesa della riapertura, il Fantini Club di Cervia, da sempre noto come la spiaggia più sportiva d’Italia, prosegue la speciale rubrica di incontri “virtuali” in diretta sulla pagina Facebook @fantiniclub, insieme al giornalista Lorenzo Dallari, Claudio Fantini ed importanti ospiti del mondo dello sport.Dopo il grande successo dei precedenti Incontri del Fantini Club, dedicati a calcio, pallavolo, basket e golf, il nuovo appuntamento, in programma venerdì 24 aprile alle ore 19,00, affronterà l’importante tema “Sport e Turismo” insieme agli ospiti Stefano Bonaccini, Governatore della Regione Emilia-Romagna, e Davide Cassani, Presidente di Apt Servizi Emilia-Romagna, oltre che CT della Nazionale Italiana Ciclismo.

Si tratta di un tema di grande interesse nel difficile momento che stiamo vivendo, poichè lo sport negli ultimi anni è diventato sempre più risorsa turistica ed economica per l’Emilia Romagna. Insieme a questi illustri ospiti si cercherà di capire quali potranno essere le modalità ed i tempi per la ripartenza di questo settore, al termine della fase di emergenza sanitaria.