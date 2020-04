Sfida ai fornelli: al via il Social contest per i giocatori del Ravenna che dovranno destreggiarsi in cucina

In questo periodo di lockdown obbligato, si è riscoperto il piacere del mettersi ai fornelli e dilettarsi in cucina. Giustamente, anche il mondo del calcio è fermo in attesa per capire cosa ne sarà dei campionati e tra un allenamento in videoconferenza e l’altro, ha trovato nei social uno strumento per mantenere viva la connessione con i propri tifosi e spesso con ironia per alleggerire questo momento difficile per tutti noi.

Alcuni giocatori del Ravenna FC si sono messi alla prova in una competizione culinaria che ricalca il famoso format lanciato da Alessandro Borghese su Sky, 4 ristoranti e si sono sfidati nel realizzare il loro miglior piatto. I contendenti giallorossi per questa versione social-romagnola della sfida saranno: Filippo Lora, Nebil Caidi, Manuel Nocciolini ed un team formato da Matteo Ronchi e Matteo Cincilla.

I ragazzi dopo essersi destreggiati ai fornelli con la medesima disinvoltura con cui lo fanno in campo, dovranno votare il piatto degli avversari. Votazioni che, purtroppo, in tempo di social distancing saranno forzatamente senza assaggio, valutando solo in video quanto fatto dai propri compagni di squadra. Ovviamente, come nel famoso programma, nulla è dato per scontato, infatti la classifica finale ed il vincitore saranno determinati dai voti dei tifosi, che con le loro preferenze potranno confermare o ribaltare il risultato parziale.

Appuntamento da domani, 25 aprile, sul profilo Instagram del Ravenna FC per seguire questo appassionante contest e vedere se i ragazzi sapranno andare in gol anche in cucina.