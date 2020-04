Tennis Club Faenza in diretta streaming con Federico Gaio

Domani, sabato 25 aprile, alle ore 18,30 Tennis Club Faenza, circolo di via Medaglie d’Oro, si collegherà in diretta Instagram con Federico Gaio, l’atleta nato a Faenza il 5 marzo di 28 anni fa, attuale numero 130 delle classifiche Atp, ad un passo dal miglior ranking della sua carriera, il 124º posto toccato il 3 febbraio scorso. Professionista dal 2009, Gaio in carriera ha vinto 13 tornei di singolare, di cui 4 del circuito Challenger e 7 di doppio. Federico sarà intervistato dal maestro Enrico Casadei, che lo ha visto crescere nel circolo faentino fin da quando ha iniziato a sferrare i primi colpi da bambino.

La diretta si potrà seguire su: www.instagram.com/tennis_club_faenza/.