Appuntamento con auto e motori al Fantini Club di Cervia: nuovi ospiti della diretta Stefano Domenicali e Loris Capirossi

Prosegue la rubrica di incontri “virtuali” dedicati a sport e turismo del Fantini Club di Cervia in diretta social insieme a importanti ospiti. Il prossimo appuntamento è in programma sulla pagina Facebook @fantiniclub martedì 28 aprile alle ore 19,00. Il giornalista sportivo Lorenzo Dallari parlerà in diretta con due grandi protagonisti del mondo dei motori: Stefano Domenicali, Presidente e AD della Lamborghini, e Loris Capirossi, tre volte campione del mondo di motociclismo.

Gli Incontri del Fantini Club dedicati a sport e turismo proseguiranno ogni venerdì e martedì. Mentre ogni mercoledì si conferma la rubrica di incontri live della Granfondo Via del Sale Fantini Club sulla pagina Facebook @granfondoviadelsale con i grandi personaggi del ciclismo, in attesa di poter pedalare la 24^ edizione, domenica 11 ottobre.



Mercoledì 29 aprile alle ore 19.00 si parlerà di ciclismo e cicloturismo con il giornalista Stefano Bertolotti, speaker del Giro d’Italia, e gli ospiti: Maurizio Fondriest, campione del mondo in linea nel 1988 e vincitore della Milano-Sanremo nel 1993, Damiano Cunego, vincitore del Giro d’Italia 2004, di tre Giri di Lombardia e di un’Amstel Gold Race, oltre all’argento nella prova in linea dei Campionati del mondo 2008, ed Augusto Baldoni, meccanico di Jovanotti e suo compagno di avventure ciclistiche.

Proseguono intanto anche gli altri appuntamenti live del fantiniclub, ogni martedì alle 9,30 con la lezione di yoga, ogni giovedì alle 10,00 con l’allenamento funzionale e ogni sabato alle 18,00 con l’aperitivo virtuale con la musica dei dj del Fantini Club.