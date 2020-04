Rinviate a data da destinarsi la Slalom Brisighella-Monticino e la Motori e Pennellia Faenza

Il Team Top Driver, come previsto a causa del protrarsi dell’epidemia del Covid-19, si vede costretto a rinviare a data da destinarsi, le due manifestazioni previste per il mese di maggio:

1) 10 maggio Slalom Brisighella-Monticino, in collaborazione con BRM e Racing Team Le Fonti,valido come seconda prova del Trofeo Nos e primo appuntamento della Coppa Romagna Autoslalom;

2) 31 maggio, Motori e Pennellia Faenza, in collaborazione con l’Hf Club di Santarcangelo di Romagna.

Le nuove date saranno comunicate appena possibile, informano dall’organizzazione. Resta confermato per il 19 luglio il raduno per auto storiche Antica Faenza-Brisighlla da Vivere, con arrivo a Fognano.