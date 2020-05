Circolo Tennis Cervia: ripresi gli allenamenti per i giocatori di vertice

Riprendono gli allenamenti ad alto livello al Circolo Tennis Cervia. Da oggi infatti possono riprendere la preparazione sul campo i giocatori italiani di vertice, 1° e 2° categoria, e gli Under 12-14-16 di interesse nazionale. In particolare gli allenamenti dei big del Circolo Tennis Cervia sono ripresi nel pomeriggio dopo due mesi di stop e dopo una lunga fase di sola preparazione fisica in casa.

Agli ordini del maestro Paolo Pambianco e del direttore sportivo Andrea Mazzavillani sono scesi in campo Paolo Mazzavillani, Enea Castelvetro, lo stesso Pambianco, Giovanni Lelli Mami ed i giocatori-tecnici Alessandro e Riccardo Rondinelli. Una prima presa di confidenza con la racchetta in attesa dei più importanti appuntamenti stagionali, la serie C maschile ed i vari tornei federali, Open, giovanili e di 3°-4° categoria in calendario sui campi del Club cervese.