La quarantena non ferma la passione: giocatori di una squadra amatoriale di calcio ravennate si sfidano a colpi di…rotoli di carta igienica!

Il lockdown non ferma la passione degli sportivi, che vedono la loro attività sospesa dalle misure anti covid 19. Questa è la “challenge” lanciata da una squadra amatoriale di calciatori ravennati, la C.U.S.B Over Ravenna: chiusi in casa, come tutti in questi mesi, si sono ritrovati virtualmente in video per sfidarsi in un esercizio di palleggio del tutto inusuale: in assenza della palla, va benissimo anche il rotolo di carta igienica per tenersi in allenamento, ma soprattutto per mantenere il legame tra di loro e la voglia di divertirsi in compagnia, in attesa di rivedersi sui campi.