Massimo Bonazza, tecnico del settore giovanile del Faenza, tra i preparatori da serie A

Una buona notizia per Massimo Bonazza, coordinatore e allenatore dei portieri di tutto il vivaio del Faenza calcio. Al tecnico è stata infatti comunicata l’ammissione al corso preparatore portieri professionisti che si svolgerà prossimamente al Centro Tecnico Federale di Coverciano (Fi).

“E’ un altro tassello che va ad implementare un percorso iniziato anni fa, che mi ha portato a lavorare, a formarmi e a vivere anche all’estero, che mi darà ulteriori stimoli e motivazioni per migliorarmi sempre di più. Ora attendiamo notizie sulle modalità di svolgimento” parla così Bonazza riferendosi al fatto che probabilmente le prime lezioni saranno on line visto che il centro tecnico è stato attualmente destinato a struttura per gestire l’emergenza Covid-19.

Accanto a lui ci saranno diversi ex portieri come Angelo Pagotto (arrivato in serie A al Perugia e al Milan) e l’ex biancoazzurro Tullio Tabanelli. Al termine del corso, e con il diploma, sarà possibile fare il preparatore portieri anche in serie A.

Massimo Bonazza, tecnico UEFA B, è tornato al Faenza dopo 10 anni, quando lavorò con il compianto mister Stefano Evangelisti in Eccellenza.

Ha accresciuto negli anni le sue competenze, partecipando a corsi e perfezionando le metodologie di allenamento, diventando anche tecnico federale FIGC come direttore dei preparatori dei portieri del centro territoriale di Gatteo e avviando una innovativa attività di Accademia Calcistica negli USA, in diversi stati: Virginia, soprattutto con la società CesenaUSA, poi Nevada, Florida e Oklahoma.