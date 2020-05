Incontri live sui social del Fantini Club: si parla di sport e comunicazione con Tortu, Condò e Zambetti

In attesa della riapertura, il Fantini Club di Cervia, prosegue la speciale rubrica di incontri “virtuali” dedicati a sport e turismo, in diretta sulla pagina Facebook @fantiniclub e sul canale Youtube Fantini Club.

“Comunicare Oggi” è il tema del nuovo appuntamento, in programma domani 5 maggio alle ore 19,00. Il giornalista sportivo Lorenzo Dallari parlerà, infatti, con tre grandi nomi del mondo dello sport e della comunicazione: Filippo Tortu, primatista italiano dei 100 metri e la più grande speranza italiana dell’atleltica in prospettiva olimpica; Paolo Condò: una delle principali firme italiane del giornalismo sportivo, per anni pregiata penna dalla Gazzetta dello Sport e oggi apprezzato opinionista di Sky; Pietro Zambetti: Group Account Director di We Are Social, appasionato di sport e grande esperto di comunicazione social.

Il secondo appuntamento live della settimana, in programma venerdì 8 maggio alle ore 19.00, sarà invece dedicato al mondo del tennis. Già svelati i primi due ospiti della serata, che saranno gli ex tennisti Ivan Ljubicic e Raffaella Reggi.

Gli Incontri del Fantini Club dedicati a sport e turismo proseguiranno ogni martedì e venerdì alle ore 19.00 in diretta sulla pagina Facebook @fantiniclub e sul canale Youtube Fantini Club.