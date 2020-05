Incontri social del Fantini Club di Cervia: si parla di Viaggi, Moto e Comunicazione

Proseguono gli Incontri live del Fantini Club dedicati a sport e turismo, in diretta sulla pagina Facebook @fantiniclub, sul canale Youtube Fantini Club, e sulla pagina eventi del sito fantiniclub.com.

Viaggi, Moto & Comunicazione è il tema del nuovo appuntamento, in programma martedì 12 maggio alle ore 19,00. Il giornalista sportivo Lorenzo Dallari ne parlerà con tre grandi ospiti del mondo della comunicazione e dello sport:

– Rachele Sangiuliano, ex pallavolista campionessa del Mondo a Berlino nel 2002, oggi commentatrice sportiva e speaker motivazionale,

– Dj Ringo, deejay di successo, anima di Virgin Radio, grandissimo appassionato di moto,

– Guido Meda, vicedirettore di Sky Sport e famoso telecronista della Moto GP.

Durante la diretta ci sarà inoltre un intervento di Andrea Corsini, assessore a mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo e commercio dell’Emilia-Romagna.

Il secondo appuntamento live della settimana con gli “Incontri del Fantini Club”, in programma venerdì 15 maggio alle ore 19.00, sarà invece dedicato alla Medicina Sportiva, con gli ospiti: Giuseppe Porcellini, Direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia della Spalla e del Gomito presso l’Ospedale “D. Cervesi” di Cattolica, Fabrizio Borra, noto come fisioterapista e “guru” di tante star, ora attivo in un gruppo di studio internazionale che fa ricerca per la prevenzione e il benessere, e Andrea Gardini, direttore sanitario dell’azienda ospedaliero universitaria di Ferrara e uno dei sedici medici fondatori di Slow Medicine.

Interverrà nella diretta anche l’ex pallavolista e allenatore Paolo Tofoli, operato alla spalla proprio dal Dr. Porcellini.

Gli Incontri del Fantini Club dedicati a sport e turismo proseguono ogni martedì e venerdì alle ore 19.00 in diretta sulla pagina Facebook @fantiniclub, sul canale Youtube Fantini Club e sullla pagina eventi del sito fantiniclub.com.