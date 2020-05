Lezioni su Zoom per gli atleti della Società Ginnastica Artistica Voltana di Lugo

Dopo 2 mesi, sono iniziate dalla settimana scorsa, le video lezioni gratuite su zoom per i bambini e i ragazzi dai 6 anni in su, durante le quali gli atleti della Società Ginnastica Artistica Voltana di Lugo, insieme ai compagni di squadra e agli allenatori, si sono potuti allenare in compagnia. La prima settimana ha visto la partecipazione di circa 60 ragazzi.

Da domani, 13 maggio, questa esperienza sarà proposta anche ai bambini più piccoli (3-5 anni) che, con i genitori, guidati dagli allenatori della società, potranno fare un po’ di movimento e qualche gioco insieme ai compagni. Questa settimana sono quasi 100 i bambini che, suddivisi in diversi turni, hanno scelto di allenarsi a distanza. Le lezioni su Zoom continueranno per tutto il mese di maggio.