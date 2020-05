Ravenna Incoming intervista Giorgio Bottaro, manager sportivo di primissimo livello

Dopo l’intervista a Evelina Christillin, presidente del Museo Egizio di Torino ed ex presidente di Enit, terza puntata domani per la nuova rubrica “Attorno a Ravenna. Dieci minuti con…”, in onda sui canali social di Ravenna Incoming (facebook, instagram, youtobe) ogni mercoledì e sabato.

L’ospite di domani 20 maggio – intervista online dalle 13 – è Giorgio Bottaro, ravennate, dirigente sportivo dalla grandissima carriera sia nel calcio (Parma Calcio, FIGC), che nel basket (Virtus Roma, Basket Ravenna) che nel volley (Macerata, Milano, e attualmente Olimpia Teodora Ravenna). Bottaro ha anche avuto esperienze in ambiti turistico/culturali: fu, ad esempio, direttore di Sala Borsa a Bologna. Quindi l’intervista verterà sul rapporto fra promozione territoriale, sport, turismo…

La rubrica, a cadenza bisettimanale, intende riflettere sui temi del turismo ravennate, e non solo: intervistando personalità importanti del settore, a livello sia locale che nazionale. “Speriamo di creare un interessante confronto di idee fra protagonisti di rilievo del settore, che possa fornire agli operatori turistici spunti e indicazioni utili anche alla ripartenza delle attività”, ha detto Gilles Donzellini, presidente di Ravenna Incoming.