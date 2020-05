Corso UEFA C di Ravenna FIGC: ospite il CT della Nazionale Italiana Roberto Mancini

Nella giornata del 22 maggio 2020 a conclusione della parte teorica del Corso UEFA C di Ravenna FIGC ha avuto come ospite d’onore il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Roberto Mancini.

Intervenuto grazie all’amicizia con l’ex compagno Ivano Bonetti, il CT azzurro ha risposto a tutte le domande poste dai corsisti sia sulla sua esperienza da calciatore sia soprattutto su quella da allenatore sia all’estero che in Italia con uno sguardo speciale per i settori giovanili. Mancini infine ha fatto un augurio sincero a tutti i corsisti esortandoli ad essere nella vita ed in campo educatori oltre che allenatori.