Rudy Gatta (PD) sul nuovo impianto di illuminazione area sportiva di Mezzano

Nei giorni scorsi si è tenuto un primo sopralluogo all’Area sportiva di Mezzano con i tecnici del Comune, i responsabili dell’Asd Mezzano e la presidente del Consiglio Territoriale di Mezzano Maria Gloria Natali, in merito alla realizzazione dell’impianto di illuminazione.

“L’impegno dell’Amministrazione è una notizia molto importante per questa realtà del territorio che, tra l’altro, nelle settimane scorse ha ricevuto ufficialmente dalla Federazione Italiana Gioco Calcio il riconoscimento di ‘Scuola Calcio’ sottolinea Rudy Gatta, Consigliere Comunale PD.

“L’ambito riconoscimento, che fa seguito a diversi mesi di screening, rende orgogliosi non solo gli sportivi mezzanesi ma quelli dell’intero territorio comunale – prosegue il consigliere -. La futura realizzazione dell’impianto di illuminazione dell’area sportiva di Mezzano, dopo questa fase di emergenza, darà nuovo slancio alla passione di centinaia di ragazzi delle varie categorie che, grazie allo sport, torneranno a guardare al futuro con fiducia e speranza. Ci piace pensare che questa piccola opera, ma di grande importanza per tutto il territorio, possa dare un primo spiraglio di luce e riaprire il cielo dopo tanti mesi in cui è stato cupo e buio”.